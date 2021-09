Go binisto si Gordon: Huwag magmalinis, pumadrino ka rin!

Pinuna ni Senador Christopher ‘Bong’ Go ang diumano’y pambu-bully ni Senador Dick Gordon sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee kaugnay sa umano’y ‘overpriced’ ng mga suplay para sa pandemya.

Sa kanyang privilege speech noong Martes, kinuwestiyon ng dating aide ni Pangulong Rodrigo Duterte si Gordon ang panenermon nito sa mga resource person sa pagdinig.

“It seems like some already had an answer in their minds and if they did not get what they want to hear, they will say the resource person is evasive. Parang may mali naman doon, Mr. President,” sabi ni Go.

Sa pagdinig noong nagdaang linggo, binalaan si dating Department of Budget and Management-Procurement Service (DBM-PS) chief Lloyd Christopher Lao na ma-cite for contempt nang maobserbahan ni Gordon na evasive o mailap ito sa kanyang pagsagot sa kanyang pagtatanong.

“Sobrang unfair naman po na para lang sumikat ka, ikaw na ang nag-iimbestiga at nagtatanong, ikaw pa ang sasagot at huhusga. Tapos magagalit ka kapag hindi ayon sa gusto mo ang sagot. Tapos ngayon nandadamay ka pa ng kapwa mo senador,” sabi ni Go na halatang pinatutungkulan si Gordon.

“Remember pareho tayong senador dito. Pareho tayong halal at pinili ng tao. Baka nga mas marami pa akong boto sa’yo at mas maraming nagtitiwala sa akin na mga Pilipino,” sambit pa nito.

Nauna rito, sinabi ni Go si Gordon na mag-inhibit sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) dahil sa “conflict of interest.”

Inakusahan pa ni Go si Gordon na pagtrato sa kanya bilang “resource person” dahil sa pagkait sa kanya na magbigay ng opening statement sa pagdinig.

Sa pagdepensa naman sa pagtalaga ng mga opisyal mula sa Davao City, binanggit din ni Go na nagrekomenda din si Gordon na opisyal para sa puwesto sa gobyerno.

“Ikaw po mismo, meron kang ni-recommend noon. Itinawag mo sa akin, nakarating kay Pangulo, na-appoint ni Pangulo. Meron bang nagkuwestiyon? Eh kung qualified naman po ang tao, ina-appoint po ng pangulo. Eh ikaw mismo, tumatawag at nagrerekomenda. Huwag kang magmalinis,” saad pa ni Go.

“It is the President’s prerogative who to appoint in his office and in his administration. Kung gusto mong makialam sa appointments, maging pangulo ka po,” dagdag pa nito.

Buwelta naman ni Gordon, ang privilege speech ni Go at mga banat ni Duterte sa kanya ay para magambala ang publiko sa isyu ng korapsiyon sa pamahalaan. (Dindo Matining)