GMA staff sinisi sa nangyari kay beteranong aktor

Nakakaloka lang na sinisisi ngayon ng mga netizen ang production staff ng GMA 7 sa nangyari sa beteranong aktor na si Eddie Garcia.

Eh, hindi naman alam ng production staff kung ano ang nararamdaman ng beteranong aktor habang nagte-taping ito, at alam naman ng lahat na nasa 90s na ang edad ni Manoy.

Eh, si Manoy rin naman mismo ang ayaw bumitiw sa pag-arte, dahil pakiramdam niya ay mas manghihina siya pag tumigil siya sa pag-arte.

Anyway, nang mangyari ang hindi inaasahan ay agad naman siyang isinugod sa ospital, at inasikaso naman ng production staff si Manoy.

At kahit ang Vice-President for Drama na si Redgie Acuna-Magno at ang Program Manager ng teleserye na ‘yon na si Camille ay agad ding sumugod sa ospital na pinagdalhan kay Manoy para personal na asikasuhin ang beteranong aktor. Ipinadama nila na hands on sila sa pag-aasikaso sa mga artista nila. Na kahit naka-day off sila ay ginawa naman nila ang naratapat.

Nakakairita lang ang mga comment sa Facebook na sinisisi pa ang production na dapat daw alagaan si Manoy sa mga ganitong taping habang mainit ang panahon. Eh, mismong si Eddie nga ay ayaw ipatigil ang taping kahit mainit ang panahon.

Sa huling balita ko, nasa St. Luke’s sa QC na si Manoy. At malamang ay kumuha nan g replacement sa role niya sa bagong teleserye.

Mga artistang kasama ni Digong sa Japan hindi kumita

Sa mediacon ng “Feelennial” ay ipinagtanggol ni Ai Ai delas Alas ang mga artistang isinamana ng P­angulong Duterte sa Japan. Kinailangan daw talaga ang mga artista sa trip na ‘yon para aliwin ang mga Filipino na naninirahan na sa Japan.

Ginastusan lang ang kanilang plane ticket at hotel accommodation plus food at wala silang talent fee na usual ibinabayad sa kanila tuwing may performance sila sa isang lugar. Pero dahil mga supporter sila ng Pangulo ay pro-bono ang pagsama nila at kung tutuusin ay nawalan pa sila ng income habang nandoon.

Kaya hindi sila dapat batikusin na kesyo taxpayers money ang ginastos sa kanila. Hindi pa nga natin alam kung yang mga bashers ay taxpayer na dakdak nang dakdak.

Isa nga si Bayani Agbayani sa nakasama sa entourage ng mga artista at dapat kasama rin si Ai-Ai pero hindi siya puwede due to prior commitments.

Ang Feelennial ay dinirek ni Rechie del Carmen at prodyus ng Cignal at DSL productions na ngayon ay si Pops Fernandez ang namamahala. May c­ameo role din si Pops sa movie.

Iya, Drew mas type magluto kesa umarte

Ang galing ng Home Foodie dahil nasa ika-5 taon na sila, at marami talaga tayong natutunan sa kanila sa pagluluto ng iba´t ibang putahe, na si-yempre pa ay sa tulong ng mga San Miguel Culinary Celebrity Chefs Llana Tan Arcenas, Martin Marissa at John Valley.

ng mag-asawang Drew Arellano at Iya Villania ang siyang mga host pa rin for the longest time. Hindi na natin napapanood ang mag-asawa sa pag-arte kundi sa mga programa lang ng GMA Public Affairs.

Doon sila nahasa nang bonggang-bongga. Si Drew ang umiikot sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas para makakuha ng feedback tungkol sa show. Ginagawa raw nila ang mga suggestion ng mga netzen na nakakausap ni Drew habang nag-iikot.

Kaya pala tumatagal ang show at marami ang nakaka-relate sa mga ipinapalabas nila.