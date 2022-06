GMA pinakabagay maging kalihim ng DFA

Habang papalapit na ang pagpasok ng administrasyon ni President-elect Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., nakabitin ang hininga ng ilang marites sa loob ng Department of Foreign Affairs (DFA) dahil sa pag-aantabay kung sino ang hihiranging kapalit ni Secretary Teodoro Locsin Jr.

Ilan sa mga personal na kakilala nating diplomat ang napapakunot-noo kapag nababanggit na si Locsin umano ay nagla-lobby na manatili bilang kalihim ng DFA.

Nagbabala ang mga ito na ang pagrere-appoint sa papaalis na kalihim ay isang sampal sa rank and file na kawani ng DFA dahil marami sa kanila ang umano’y buwisit sa mala-konyong istilo ng pamumuno ni Locsin, bukod sa pagiging mahillig umano nito sa junket at ‘galivanting’.

Nauna nang lumutang ang pangalan nitong Clarita Carlos, isang political scientist at retiradong propesora ng political science sa University of the Philippines bilang posibleng kapalit ni Locsin subalit agad na naglaho ang tsismis nang italaga ito ni BBM bilang susunod na National Security Adviser.

Kaya naman bukod kay Locsin, may ilang pangalan na lamang ang nadidinig natin na pumapaimbulog, kasama na dito si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel “Babe” Romualdez na pinsan ni BBM. Sa pag-iikot natin, tila hati ang pananaw ng ating mga kaibigan sa loob ng kagawaran ukol dito kay Babe. Kung baga sa beauty contest, di gaano type ng hinampalan ang alindog nitong si Romualdez.

Kahapon ay nagkaroon ng panibagong sigla ang bulungan ng mga Marites nang masagap nila ang pangalang Gloria Macapagal-Arroyo sa mga posibleng humalili kay Locsin.

Medyo tumindig din ang balahibo natin sa tsismis na ito dahil bakit nga naman hindi? Overqualified kung tutuusin itong si GMA bilang kalihim ng DFA.

Namumukod tangi si GMA sa mga puwedeng iluklok bilang kalihim ng DFA dahil na din sa lalim ng karanasan at kaalaman nito sa mga usaping pambansa at pandaigdigang pakikipag-ugnayan.

Posible nga naman ang ganitong scenario matapos di mapasakamay ng dating pangulo na mula sa lalawigan ng Pampanga ang liderato ng House of Representatives.

Malaki ang maiaambag ni GMA bilang kalihim ng DFA dahil sa lawak ng kanyang network sa buong mundo, kasama na diyan ang mga nakasabayan niyang mga lider ng iba’t-ibang bansa at organisasyong internasyonal.

Gaya ng sinasabi ng maraming eksperto, mas pabor kung ang mapipili ni BBM na susunod na DFA secretary ay yaong may malalim na kaalaman at karanasan dahil na din sa bigat na kinakaharap na suliranin ng bansa, at ng buong mundo sa pangkalahatan.

Abot ng kaalaman ni GMA ang mga masalimuot na isyu gaya ng South China Sea, ang di matapos-tapos na kasunduan sa Code of Conduct sa pagitan ng mga miyembro ng ASEAN at ang ugnayan ng Pilipinas sa treaty ally nito na Estados Unidos.

Sa madaling salita, mas kapani-paniwala ang DFA sa ilalim ng isang kalihim na gaya ni GMA.