GMA network kinuyog sa kapabayaan kay Manoy

Patuloy na sinisisi ng mga netizen, fan ang GMA-7 sa nangyaring aksidente (natapilok at bumagsak ayon sa mga kuma-lat na video) ni Eddie Garcia sa taping ng ginagawa nitong teleserye.

Nag-viral ang video na kuha ng isang bystander sa location ng serye, kung saan makikitang kinukunan ang barilan scene. May sumulpot na dalawang armadong lalake.

Lumitaw naman mula sa gilid ang isang lalake na may suot na cap at may na hawak na baril. Makikita na tila sumabit ang paa ng lalake sa nakalitaw na kable sa sahig at saka sumuray itong naglakad haggang sa bumagsak. Ang nasabing lalake ay si Eddie Garcia.

Nagkagulo na ang lahat at agad na nilapitan ito ng mga tao sa production. Dahil dito, sumulpot ang iba’t ibang komento, reaksyon, mga tanong kaugnay sa nangyari kay Eddie Garcia.

May mga nagsasabing hindi naging mai-ngat ang production, o naging pabaya ang mga production staff sa pag-aayos ng kable kaya sumabit ang paa ng aktor.

Sinasabi naman ng iba na hindi na dapat pinagtatrabaho sa labas ang aktor lalo at matindi ang init ng panahon.

Ilan naman ang nag-comment na hindi na dapat kinukuha sa mga taping si Eddie lalo at kritikal na ang edad nito.

Kinumpara pa ang dating pinanggalingang serye ni Eddie na “Ang Probinsyano” sa kasalukuyang ginagawa nitong serye, na walang insidenteng nag-collapsed nga raw noon ang aktor.

Madalas ay nasa loob lang ito ng bahay nagti-taping at hindi pinalalabas sa location.

Marami rin naman ang nagtanggol sa GMA at sinabing aksidente ang nangyari kaya walang dapat sisihin.

Anyway, ayon sa unang official statement ng GMA Corp. Comm, ire-review nila ang viral video at makikipag-coordinate sa mga doctor na humahawak sa case ni Eddie at saka sila muling maglalabas ng statement.

Humingi ang istasyon sa kanilang mga supporter nang patuloy na dasal para sa ikabubuti ng kalagayan ng veteran actor.

Base naman sa statement ni Dr. Enrique Lagman, mula sa test results ay lumalabas na walang heart attack o stroke na nangyari sa aktor. Ayon pa sa doctor, normal ang CT scan sa utak ni Eddie at normal din ang heart attack test nito.

Si Dr. Lagman ay uncle ng longtime partner ni Eddie na si Ms. Lilibeth Romero. Ito ang tumatayong spokesperson ng mga Garcia, sa kundisyon ng aktor.

“Walang heart attack, walang stroke, because the CT scan of the brain is normal, the heart attack test was normal,” sabi pa ni Dr. Lagman.

Samantala, parang bukal ng tubig na tuluy-tuloy ang pagdarasal para kay Eddie mula sa mga kasamahan nya sa industry.

Nagpost sa kani-kanilang mga social media account sina Vice Ganda, mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcasid, Sharon Cuneta, Angeline Quinto, Aiko Melendez, at iba pa.

Isang pagpapatunay lang na well-loved at nirerespeto talaga ng showbiz si Tito Eddie.

Aiko maganda ang karanasan sa GMA staff

Sa gitna ng mga pambabatikos ng ilan sa GMA-7, nagbahagi naman ng kanyang karanasan si Aiko Melendez sa working condition na hinihiling niya sa istasyon ngayong may gagawin siyang drama soap dito.

Ayon kay Aiko, ibi-nigay niya ang cut-off time sa production at pumayag naman ito sa kanyang request. Laman ng post ni Aiko sa kanyang Facebook account ang tungkol sa working condition para ipaintindi sa lahat ang sitwasyon nilang mga artista.

Ayon kay Aiko ay hindi kaartehan ang cut-off kundi isang disiplina, sa production at sa artista mismo. Hindi na keri ni Aiko ang lumaban nang patayan ng trabaho sa taping dahil hindi na sya bata.

Binigyang kredito ni Aiko ang mga production crew sa mas mahabang oras na ginugugol nila sa taping. Binanggit ni Aiko ang pangalan ni Direk Ruel Bayani ng ABS-CBN, na balita niya ay sumusugod sa taping para i-unplug ang generator kapag sumusobra sa cut off dapat ng buong production ang taping. Isa si Aiko sa mga well-wisher at nagdarasal sa recovery ni Eddie Garcia.