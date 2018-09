GMA midistansya sa isyu sa amnestiya ni Trillanes

Gitugyan nalang ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo sa korte ang isyu sa revocation sa amnesty ni Senador Antonio Trillanes IV subay sa tinguhang pagpalagpot sa iyang administrasyon kaniadto.

Sa interview sa media sa Kamara, matud ni Arroyo nga usa kini ka legal nga nga isyu busa ang korte na ang mo ay usaping legal kaya bahala na ang korte na magdesisyon.

“He has gone to court so let’s see what the court continues to have to say,” matud ni Arroyo.

Nasayran nga gihatagan ug amnesty si Trillanes ug ang ubang sundalo nga miyembro sa Magdalo group niadtong 2011 alang sa ilang mga krimen subay sa 2003 Oakwood Mutiny, 2006 Marines Stand-Off, ug 2007 Manila Peninsula Incident. Target nila ang paghugno sa administrasyong Arroyo.

Apan karong bag-o gibawi ni Presidente Rodrigo Duterte ang amnestiya sa pinaagi sa Proclamation No. 572, diin gilatid nga walay bias ang amnestiya ni Trillanes tungod kay wala masunod ang minimum requirements alang amnesty proclamation.

Nagpayabang si Trillanes sa Korte Suprema ug gipangayo nga mopagawas ug temporary restraining order batok sa proklamasyon ni Duterte apan gibalibaran kini sa labaw nga hukmanan.