GMA kumanta sa fake news kay Lacson

Lumantad na ang katotohanan kaugnay sa mga anomalyang iniugnay kay Partido Reporma Chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson nang mismong si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na kilalang kritiko niya sa politika, ang umamin na napaniwala siya sa mga pahayag ni ‘Ador Mawanay’.

Inamin ni Arroyo sa inilabas niyang aklat hinggil sa sarili niyang buhay — na ‘Deus Ex Machina’ — na nahulog siya sa mga akusasyon ni dating Senate whistleblower Antonio Luis Marquez alyas Angelo ‘Ador’ Mawanay laban kay Lacson, tulad ng mga umano’y foreign bank account nito.

Binalikan ni Arroyo ang yugto ng kanyang pag-akyat sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan na tila may panghihinayang sa pagkasira ng ‘political reconciliation’ niya kay Lacson dahil mas pinili niyang maniwala sa mga kasinungalingan ni Manaway na ibinigay sa kanya ng top intelligence officer na si Brigadier General Victor Corpus.

“That EDSA weekend, I confirmed to media that I might retain Ping Lacson as Philippine National Police (PNP) chief, but civil society was appalled at the thought. I offered an ambassadorship to Lacson but he would have none of it. During the 2001 elections, Lacson won the 10th out of 12 Senate seats, and we discussed a political re­conciliation,” pagsisiwalat ni Arroyo sa page 121 ng kanyang memoir.

“But our talks collapsed due to the incident involving whistleblower ‘Ador Mawanay’ — later revealed as Antonio Luis Marquez — who fed AFP intelligence chief Victor Navarro Corpus information on foreign bank accounts allegedly owned by Ping Lacson. The information that was made public could not be substantiated. I was told that years later, Corpus apologized for the incident,” dagdag niya.

Sinisi ni Arroyo ang mali niyang desisyon na nagresulta sa pag-uusig kay Lacson — na kalaunan ay nakumpirma ng Partido Reporma chairman mula sa da­ting kaalyado ng dating presidente na talagang binuong plano laban sa kanya dahil napagtanto na banta siya sa politika.

Matatandaang nilantad ni Lacson ang mga corruption scandal na gumimbal sa administrasyon ni Arroyo, kabilang na ang P105 milyong chopper scam na kinasasangkutan ng asawa niyang si Mike Arroyo; P728 milyong fertilizer fund scam; gayundin ang maanomalyang $329 million NBN-ZTE deal.

Inaresto si Arroyo dahil sa mga kaso ng plunder at election fraud noong Nobyembre 2011 sa ilalim ng administras­yon ng namayapang si President Benigno S. Aquino III.

Dahil dito, napatunayan ang naging pahayag ni Lacson sa katatapos lang na presidential interview hinggil sa pananaig ng katotohanan, gaano man ito katagal. Aniya, “Truth shall always prevail; we just don’t know when.” (Dindo Matining)