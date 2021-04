GM Torre handog ang HOF sa ‘Pinas

MULING nakilala ang Pilipinas sa larangan ng chess matapos mapasama si Asia’s first grandmaster Eugene Torre sa prestihiyosong World Chess Hall of Fame.

Unang Asian male si Torre, 69, na mapasama sa nasabing parangal, maliban sa kanya napili rin sina Polish-Argentine GM Miguel Najdorf at Hungarian Judit Polgar.

“It’s a great honor to be included in the revered list of names who I hold in high esteem. This I share with my countrymen,” saad ni Torre na naging GM noong1974.

Napili si Torre base sa mga performance nito sa lahat ng kanyang mga laro, kasama ang pagiging GM niya at pagsillo ng silver at tatlong bronze medals sa World Chess Olympiad.

Si Torre ang may pinakamaraming Chess Olympiad appearances na 25, at 23 bilang player na nagsimula pa noong 1970.

Para kay Torre, ang 2016 bronze medal nito sa Chess Olympiad ang pinakamalakas na performanceniya.

“I had a performance rating of over 2800 on nine wins and two draws,” ani Torre na nagsilbing coach ng Philippine chess team noong 2008 at 2018. (Elch Dawa)