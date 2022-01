GM Joey paborito

ISA sa mga magiging paborito sa magaganap na Manny Pacquiao Over the Board Open chess tournament ay sina Grandmasters Rogelio “Joey” Antonio Jr. at Darwin Laylo.

Inasahang mapapalaban sina many-time National Chess Championship ruler at Abante columnist Antonio at si Laylo sa event na tutulak sa Enero 7 sa Estancia Mall sa Pasig City.

Posibleng maging hadlang kina Antonio at Laylo sa asam na titulo ang mga nagsaad ng pagsali na sina International Master Ronald Dableo, IM Ricardo de Guzman, IM Angelo Young, IM Barlo Nadera, IM Chito Garma at IM Chris Ramayrat Jr. at FM Alekhine Nouri.

Hahamigin ng magkakampeon ang P7,000 plus trophy, makokopo ng second placer ang P5,000, habang makatatanggap naman ang third placer ng P4,000. (Elech Dawa)