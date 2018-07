GM Gonzales binulaga si GM Guliyev sa 7th

NAMBULAGA si Pinoy grandmaster Jayson Gonzales nang pagulungin si third seed Azeri GM Namig Guliyev sa round seven ng 41st Open International Barbera del Valles 2018 Chess Championship sa Barbera de Valles, Spain, Martes ng gabi.

Inatake ni Far Eastern University Chess Team coach Gonzales ang king side ni Guliyev, inabot ng 52 sulu­ngan ng English opening.

Nasa top five ang 49-year-old na si Gonzales, ipinagpalit nito ang kanyang reyna sa rook, bishop at knight upang palakasin ang kanyang atake at makuha ang buong isang puntos.

Nangunguna sa nasabing event si Indian chesser P Iniyan na may anim na puntos.

Malaking isda ang nabingwit ni Gonzales na may rating na 2367 laban sa 2545 ni Guilyev, may limang puntos na ito sa nine-round tournament.

Kasalukuyang si Gonzales ang best player sa apat na miyembro ng Philippine delegation na kasali.

Tangan ni GM Eugene Torre ang apat na puntos, may 3.5 pts. si IM John Marvin Miciano habang tatlong puntos pa lang si Woman GM Janelle Mae Frayna na ang kampanya niya ay suportado ng Philippine Sports Commission at ni Philippine STAR president at CEO Miguel Belmonte.

“I’m not ambitioning to become world champion anymore, I just want to coach and help the country develop players,” saad ni Gonzales na kino-coach at tini-train sina Frayna at Miciano.

Nais ni Gonzales na panatilihin ang magandang performance, sunod nitong kalaban si No. 6 IM Venkataraman Karthik ng India sa eighth round.