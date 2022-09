GM Balinas palaban

KAPANA-PANABIK ang labanan sa Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao Sr. Tuna Festival Chess Team Tournament sa Robinsons Place sa Gen. Santos City nitong Sabado.

AIsa mga kasali sa torneo ang GM Rosendo Balinas Jr. Chess Team na suportado nina Dr. Joe Balinas, Engr. Antonio Balinas at Jeanshen Rosalem. Binubuo ito ng inyong lingkod sa board 1, Drigo Teves sa board 2 at Michael Jan Stephen Inigo sa board 3.

Matapos ang Round 5 nakalikom na ang inyong lingkod ng 4 wins at 1 draw sa top board habang 1 draw at 4 loses si Teves. Umeksena naman si Inigo sa 3 wins, 1 draw at 1 loss sa palarong inorganisa ni US master Rodolfo Panopio Jr.

Nakisalo sa pangalawa-panlimang puwesto ang Balinas team na may 8 match points gaya ng naitala ng Ligon All Stars, MP Team at LGU Iligan. Tangan ang solong liderato ng AE BOB na may 10 pts.

Tampok din ang Barangay San Isidro, Montalban, Rizal Team ni Kapitana Mayet Hernandez na nilalaruan nina Joshua Michael Yongco, Esmael Abas at Marc Simborio sa event na mga suportado ng Extreme Gaming, Luminuex Glutathione Capsule at ni businessman Changsuk Lyu.

HIndi naman nakalaro sa Gensan si Randy Quinones ng Pateros na abala sa pag-aasikaso ng mga papeles sa nabili niyang tricycle.

Namatay na kasi noong Hunyo 30, 2020 ang may ari ng tricyle si Ornaldo Pario Lola na isinilang noong Disyembre 1, 1967. Siya taga-Barangay Silangan Sto. Rosario, Pateros, Metro, Manila, ayon kay Quinones na pambato rin ng Guadalupe Chess Club o Tarrasch Knight Chess Club na pinangangasiwaan ni Rene Mijares Sr. na nasa Guadalupe Mall, Makati City.