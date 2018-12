Gloria walang kupas sa korapsiyon — De Lima

HINDI nasorpresa si Senadora Leila de Lima sa diumano’y P2.4 bilyong pork barrel insertion na inilaan para sa distrito ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo.

Ayon kay De Lima, hindi na bago kay Arroyo ang pagsisiksik ng pondo sa 2019 national budget dahil nakadikit na aniya rito ang korapsiyon mula nang manungkulan itong ­Pa­ngulo ng Pilipinas.

Dahil dito, lumalabas na hindi pa rin nagbabago si Arroyo sa pagsusulong ng kanyang pansariling interes.

Kung kaya asahan ni Arroyo, ayon kay De Lima, na hindi nalalayong maalala’t makilala ito ng publiko bilang isang korap na opisyales ng gobyerno.

“We do not expect anything less from Speaker Arroyo who, during her rule as President, was known for putting self-interest above public ­service,” pagdidiin ni De Lima.

“The endless string of corruption investigations and plunder inquiries that plagued her administration is legendary. In granting her district a lion’s share of the pork in the 2019 budget, Arroyo shows us that she has not changed,” dagdag nito.

Naunang ibinuking ni Senador Panfilo Lacson sa deliberasyon ng panukalang P3.757 trilyong budget ng pamahalaan para sa taong 2019 ang P2.4 bilyong pork barrel project sa ikalawang distrito ng Pampanga, ang hometown ni Arroyo.

Bukod dito, may P1.9 bilyong pork insertion naman sa distrito ni Camarines Sur Rep. at Majority Leader Rolando Andaya, dating budget secretary noong Arroyo administration.

Kalimitang nababahiran ng korapsiyon ang pork barrel project dahil sa nakukuhang 10 hanggang 30 porsi­yentong komisyon sa implementasyon ng proyekto gamit ang nasabing pondo.