Gloria bumalimbing para makabalik sa Senado

Pinaniniwalaang bahagi ng kanyang plano na makabalik sa Senado ang pagpasok ng da­ting pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo sa Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban).

Bukas naman si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa posibilidad na maisama sa senatorial slate ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) ang dating pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo.

Ito’y makaraang manumpa bilang bagong miyembro ng partido si Arroyo na dating miyembro ng Lakas-CMD.

“That’s life. Things change,” sabi ni Pimentel.

Gayunman, binigyang-diin ni Pimentel na dapat magbago si Arroyo at yakapin ang prinsipyo ng PDP-Laban.

“But she must be the one to change by embra­cing the PDP-Laban’s core principles of belief in God, human dignity, love of country, equal opportunities for all, consultative and participatory democracy and federalism,” dagdag ni Pimentel na siyang pangulo ng PDP-Laban.

Inilabas kamakailan ni Pimentel ang napupusuan nitong maging bahagi ng senatorial slate ng partido.