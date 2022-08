Gloria Arroyo bet parusahan mga balimbing

Itinulak ni dating Pangulo at incumbent House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang panukala na magpapalakas sa political party system ng bansa sa pamamagitan ng pagpaparusa sa mga balimbing sa politika.

“Our history tells us that political parties in the Philippines are normally used only as political vehicles to win an election. Hence, most political aspirants change political parties for convenience, rather than because of conviction,” sabi ni Arroyo.

Sinabi ni Arroyo na ipinapakita ng mga politiko na palipat-lipat ng political party na sila ay walang ideological commitment.

“Turncoatism should never be encouraged nor tolerated since it only distorts the concept of word of honor and dignity of a leader,” sabi pa ng dating pangulo. “It is imperative that political party system should be strengthened if we want to develop, achieve political development and democratization.”

Sa ilalim ng panukala, ang mga political turncoat ay awtomatikong maaalis sa kanyang elective office kung lilipat ito ng partido isang taon matapos o bago ang eleksyon.

Pagbabawalan din itong tumakbo sa anumang posisyon sa paparating na halalan bukod pa sa pagbabawal na ma-appoint sa anumang posisyon sa loob ng tatlong taon.

Hindi rin sila maaaring humawak ng posisyon sa lilipatang partido at kailangan nitong ibalik ang lahat ng ginastos o ibinigay sa kanya ng iniwanang partido kasama ang 25% surcharge. (Billy Begas)