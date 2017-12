Globe, Smart sablay ang serbisyo kaya China pinapasok

Tweet on Twitter

Kinumpirma ni Department of Information and Communications Techno­logy (DICT) Acting Secretary Eliseo Rio na China telecoms ang 3rd party na sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na dagdag na mga internet player at provider na papasok sa bansa.

Sinabi ni Rio na nais lamang ng Pangulo na masigurong maayos ang papeles at makakasunod sa mga itinatakda ng bansa ng bansa ang mga papasok na telecoms.

Ayon kay Rio, dapat dadaan sa Competitive Commission para masigurong makakasunod ito sa batas at walang hokus-pokus.

Inihayag ni Rio na mistulang nag-clog na ang internet service ng dalawang telecommunications sa bansa na Globe at Smart kaya apektado na rin ang internet service na naibibigay nito sa taumbayan.

Una dito ay kinumpirma ng DICT ang partnership sa Facebook kung saan maglalagay ito ng submarine cable system sa East at West coast ng Luzon.

Itatayo naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang dalawang landing stations sa Poro Point sa La Union at Baler Aurora gamit abf 250 kilometer cable corridor kung saan aabot sa P975 million ang magagastos.

Dito na papasok ang DICT na siyang manga­ngasiwa sa operasyon at maintenance ng landing stations.

Kinumpirma ni Rio na base sa kasunduan sa Facebook, bibigyan nito ang Philippine government ng spectrum na katumbas ng 2-million megabits per se­cond na suporta sa connectivity program ng gobyerno.