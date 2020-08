Globe, Smart bigay agad sa hirit ng One Hospital Command

Mabilis pa sa alas-kuwatrong pinagbigyan ng Globe at Smart ang hirit ng Malacañang na dagdag na linya para mas mabilis ang pagtugon ng gobyerno sa mga kaso ng COVID sa One Hospital Command Center na itinatag ng gobyerno.

Personal na nakausap ni Presidential Spokesman Harry Roque ang mga may-ari ng Globe na sina Fernando Zobel at Manny Pangilinan ng Smart sa kanyang regular press briefing sa Malacañang.

Hindi naman nabigo si Roque sa kanyang kahilingan sa Globe at nangako si Zobel na agad aaksiyon bagay sa pangangailangan ng gobyerno.

“How many lines would u need secretary? We will do our best to assist,” ani Zobel.

Agad ding nag-commit si Pangilinan ng Smart at nangakong tutugunan ang pangangailangan ng linya ng telepono para sa One Hospital Command Center para sa COVID cases sa lalong madaling panahon.(Aileen Taliping)