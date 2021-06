Globe Home Wi-Fi niraket

Nagngitngit ang Ayala-owned Globe Telecom matapos madiskubreng ang kanilang patok na Wi-Fi modem ay ibinebenta bilang gadget ng DITO Telecommunity.

Ayon sa online news na Bilyonaryo, inilantad ng No. 2 telecom company sa bansa ang nasabing modem scam makaraang makatanggap sila ng mga report na may nagbebenta ng kanilang Globe At Home Wi-Fi modem.

Inakala umano ng mga customer na modem ito ng DITO dahil pinapalitan ito ng sticker ng nasabing kompanya para palabasin na pag-aari nila ito.

Dahil sa ginagamit na dirty tactic, hindi anila kataka-taka na umabot na sa isang milyon ang mga subscriber ng DITO sa loob lang ng tatlong buwan.

Iligal umanong bina-block ng mga indibiduwal o retailer ang kanilang Globe device, aalisin ang Globe sim para palitan ng DITO SIM at saka tatakpan ang Globe At Home trademark ng sticker ng DITO.

Kaugnay nito ay nagbanta ang Globe Telecom na gagawa sila ng ligal na aksiyon laban sa mga indibiduwal o establisimiyento na ginagamit ang kanilang mga produkto at nandadaya sa publiko.

“We are prepared to take the necessary legal action against these unscrupulous individuals and establishments carrying out these deceptive business practices, through the assistance of law enforcement authorities,” ayon sa Globe.

Nanawagan din ito sa publiko na agad na isumbong sa mga awtoridad at Department of Trade and Industry-Consumer Protection Group sa pamamagitan ng kanilang email address na consumercare@dti.gov.ph o mag-text sa 0917-834-3330 sakaling may malaman silang impormasyon sa nasabing iligal na aktibidad.

Maaari rin anilang mag-report sa official FB messenger ng Globe At Home. (Mia Billones/ Eileen Mencias)