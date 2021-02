Globe At Home Prepaid WiFi LTE-Advanced ang pinakamagandang regalo kay ‘Bae’ ngayong Valentine’s Day

Ikaw ba ay naghahanap ng espesyal na regalo sa iyong ‘Bae” para sa araw ng mga puso?

Bukod sa bulaklak, tsokolate at iba pa, puwede mo rin bigyan si Labs ngayong Valentine’s Day ng “reliable at dependable connectivity” sa pamamagitan ng Globe At Home (GAH) Prepaid WiFi LTE-Advanced.

Eto ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced ay tiyak na panalo kay “Bae”.

Ang GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced modem ay praktikal lalong lalo na sa panahon ng “new normal”. Kailangan kasi ngayon ang maasahan at mapagkakatiwalaang gamit lalo na’t napakahalaga na maging konektado para sa work from home o nag-aaral sa pamamagitan ng distance learning. Sa pagpili ng GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced, hindi ka magkakamali ng desisyon na ito ang iyong ireregalo dahil palaging “connected and updated” si “Bae”, mga mahal sa buhay at mga kaibigan kahit nasaan man o anumang oras nila gustong makita at makausap ka.

Dahil may “Doble-Bilis Boosters” ang GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced, siguradong matutuwa si “Bae” kapag ito ang binigay mo dahil tiyak na mapapanood ninyo sa internet ang paborito niyong K-pop band, pelikula, concert, serye o kaya ay gusto niyong matuto ng bagong sideline o pagkakakitaan. Tiyak na maayos at kaaya-aya ang paggamit ng internet dahil sa pinakabagong modem na ito mula sa Globe at Home. Sa wastong pag-aalaga, mas matagal ang gamit ng regalong ito.

Ang GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced ay hindi lamang para kay “Bae”, kundi para rin ito sa buong pamilya niya. Tiyak na pasado at poging-pogi ka sa “future in-laws” kung pati sila ay nabigyan mo ng pagkakataon na maging “connected at updated” dahil kailangan din nila ito.

Swak na swak sa budget. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki at makakatipid ka pa sa mga susunod na araw. Abot kaya kasi ang GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced modem dahil ito ay mabibili mo sa halagang P1,999 lamang para sa Valentine’s Day. Bawing-bawi ang pera dahil ito ang pinakabago at pinaka-high tech na prepaid modem na may kasamang SIM sa merkado ngayon. Suportado nito ang dalawang frequency na 2.4Ghz at 5Ghz. Ang regalong ito ay patok na patok dahil magbibigay ito ng mabilis at dire-diretsong koneksiyon.

Bawat GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced modem ay may libreng SIM at instant na 10GB na data. Masusulit ang lahat ng data promo mula sa Globe gamit ang modem na ito. Pasok din ito sa budget dahil sa halagang P99 puwede nang magpaload ng HomeSURF99 na may kasamang 10GB sa loob ng limang araw. Puwede rin ang GAH Prepaid WiFI LTE-Advanced sa HomeWATCH199 na nagbibigay naman sa kustomer ng 34GB sa loob ng pitong araw. Tandaan: Makukuha ang mga excluisve at pinaka-sulit promos kung gamit lamang ay GAH Prepaid WiFi SIM sa loob ng modem. Paalala: Huwag alisin ang SIM nito para magamit ang mga sulit na promo. Kung sakaling expired na ang inyong GAH Prepaid WiFi SIM, pwede kayong bumili nito sa alinmang Globe store nationwide.

Madaling gamitin ang GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced. Kailangan lang i-plug at lagyan ito ng load at agad nang magagamit ito.

Kung wala ka pa rin regalo kay “Bae” sa araw ng mga puso, sagot ka ng Globe. Bumili agad ng GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced modem at SIM nito, now na!

Mabibili ang GAH Prepaid WiFi LTE-Advanced modem na may Doble-Bilis Boosters sa mga Globe Store, Globe’s Online Shop at mga opisyal na retail partner sa buong bansa sa halagang P1,999.

Ang mga Globe At Home Prepaid WiFi kit ay tumatakbo sa 4G LTE wireless network ng Globe, na nagpakita ng mas magandang mobile consistency score kumpara sa kompetisyon sa ilang rehiyon sa bansa ayon sa Ookla® data.[1]

Suportado ng Globe ang pagsusulong ng 10 United Nations Global Compact Principles at 10 United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG), lalong lalo na sa UN SDG goal number 9 na nagbibigay ng importansya sa papel na ginagampanan ng mga imprastraktura at mga makabagong pamamaraan para sa pag usbong at pag unlad ng mga ekonomiya sa buong mundo.

