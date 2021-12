GlobalPort-PH pinisak Argentina

UMESKAPO ang GlobalPort-Philippine team sa Argentina, 10-9, sa Miguel Lorenzo Romero Cup kamakailan sa Calatagan, Batangas.

Nagsanib-puwersa sina Deputy Speaker Mikee Romero (1Pacman Partylist) at veteran Anthony Garcia para sa kanilang unang panalo kontra Argentinian players.

“It was unbelievable beating the Argentinians,” sey ni Romero na umiskor ng crucial goal sa laban para sa GlobalPort. “We made a good start because of the team’s chemistry.”

Matapos ang 6-2 lead ng GlobalPort, nakadikit ang Argentina, 9-8.

Hindi naman nagpasindak si Romero kasama sina Adrian Garcia at Jake Gordon, rumagasasi Anthony para sa GlobalPort at umiskor sa kanyang ika-anim na goal.

Bagaman sumagot ang Argentina, hindi ito naging sapat upang maitabla pa ang laban.

Ang Miguel Lorenzo Romero Cup ay ang unang torneo sa Miguel Lorenzo Romero field simula noong 2019 Southeast Asian Games. (Janiel Abby Toralba)