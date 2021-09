Global TB Caucus meet umarangkada

Pinamunuan ni House Committee on Health chair at Quezon Rep. Angelina “Helen” Tan ang idinaos na Global TB Caucus nitong Setyembre 1 at tinalakay ang mga nararapat na pagtugon upang masugpo ang sakit na tuberculosis sa Asya sa hinaharap at sa mga darating na panahon.

Dumalo sa pulong ang mga miyembro ng parliaments, civil society organizations (CSOs), at TB advocates sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Si Rep. Tan ay kasapi ng Global TB Caucus Executive Committee at co-chair ng Asia-Pacific TB Caucus na parehong nagsisilbing lunan para maitaguyod ang mga polisiya na susugpo sa tuberculosis.

Lumahok sa pagtitipon ang mga tagapagsalita mula sa TB community kabilang si Eloisa “Louie” Zepeda-Teng, tagapangulo ng TBPeople Philippines at isang dating arkitekto na nagbahagi ng kanyang karanasan bilang tuberculosis meningitis survivor; si Dr Pauline Howell, senior medical officer at investigator ng Clinical HIV Research Unit (CHRU), Sizwe Tropical Disease Hospital, Johannesburg, na naglatag ng mga pananaw ukol sa TB bilang isang healthcare provider; at si Sandeep Juneja, senior vice president ng Market Access, TB Alliance na tumalakay naman sa pagpapalawak ng access at pagpapaunlad sa mga susunod na henerasyon ng TB therapies.

Sa panig ni Dr. Anna Marie Celina Garfin, National Tuberculosis program manager ng Department of Health (DOH) ay hinimay nito ang usapin sa mas abot kayang presyo at mas mabisang gamot kontra TB habang ibinahagi naman ni Dr. Stephanie Williams, Australian Ambassador for Regional Health Security, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), ang TB perspective mula sa mga funder.

Si Rep. Tan ang pangunahing nag-akda ng Republic Act 10767 o “Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan Act” na tinutukoy din bilang isa sa mga pinakakomprehensibong batas patungkol sa tuberculosis.

Ikinalungkot ni Rep. Tan ang kakulangan ng pondo at suportang politikal sa product development para sa TB na ilang dekada na umanong nakatengga.

Binanggit ng mambabatas na ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na nagsusumikap para mapahusay ang TB therapies sa pamamagitan ng programang LIFT-TB ng TB Alliance o Leveraging Innovation for Faster Treatment of Tuberculosis.

Suportado ng LIFT-TB project ang operations research sa loob ng anim na buwan gayundin ang all-oral, three-drug BPaL regimen na binubuo ng Bedaquiline, Pretomanid at Linezolid sa Pilipinas na mayroong success rate na 90 porsiyento.

Ang kumbinasyon ng tatlong nabanggit na oral medications ay nangangahulugan na ang mga highly drug-resistant TB patient ay hindi na kinakailangan pang sumailalim sa mas masakit na pamamaraan ng pagtuturok ng gamot sa loob ng mga buwan.

Aabutin lamang ng anim na buwan ang sistema ng gamutan na gamit ang BPaL, salungat sa 18 hanggang 24 buwan na kasalukuyang inirerekomenda para sa mga pasyente na “highly drug-resistant TB.”

Noong 2019 umaabot sa 1.4 milyon ang nasawi sanhi ng pagkakaroon ng TB at sa loob ng maraming taon ay itinuturing ito bilang isa sa pinakanakamamatay na sakit bago ang COVID-19 pandemic. Ang Pilipinas ay pang-apat sa mga bansa sa mundo na may pinakamaraming kaso ng TB at kasama sa listahan ng World Health Organization (WHO) bilang “high burden MDR-TB countries.”