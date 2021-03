Glaiza patok sa TikTok

Muling hinangaan si Glaiza de Castro sa kaniyang recent acoustic cover sa TikTok ng kantang “On The Ground” ni Rosé ng K-pop group na BlackPink.

As of this writing, umani na nang mahigit 500,000 view mula noong in-upload last Wednesday, March 24. Nakatanggap din ito ng positive feedback mula sa mga nakanood at sa katunayan ay mayroon na rin itong lagpas 120,000 likes!

Baguhan man sa TikTok, agad namang dumadami ang bilang ng kaniyang followers sa nasabing social media platform. Patunay na talagang sinusubaybayan ang galing ni Glaiza hindi lang sa TV, pati na rin online!

Samantala, excited na rin ang fans sa nalalapit na pagbabalik telebisyon ng multitalented actress sa GMA series na ‘Nagbabagang Luha’ kung saan makakatambal niya si Rayver Cruz. Abangan ‘yan, mga Kapuso! (Dondon Sermino)