Glaiza mukhang barako na

Humarap si Glaiza de Castro sa press confe­rence ng Cinemalaya movie niyang Liway na bago na naman ang kanyang look. Magkakaroon kasi ng commercial run ang top-grossing film na ito sa Cinemalaya Festival kaya nagkaroon ng presscon at film showing ang nasabing movie.

This time, maiksi ito na parang bob cut ang dating kaya ang impresyon nang iba ay boy look ang gustong mangyari ng Kapuso actress.

Tuloy, ayon sa iba ay mas lalong hindi natitigil ang tsikang may pagka-finger lic­kin’ good ang aming anak-anakan na siyempre ay malakas lang na tawa at direstahang pag-deny ang ginagawa niya rito.

Lalo na rin nga’t muling binubuhay ng ibang netizens ang tungkol sa kanila ni Rhian Ramos na nag-ugat sa ‘relasyon’ nila sa isang GMA teleserye.

Coincidentally ay naka-‘I don’t care’ t-shirt pa siyang suot sa presscon, kaya ang insinuation ng ibang press people ay isa itong statement shirt sa gitna ng mga intrigang ito.

Nagulat at natawa na lang si Glaiza dahil sa araw na ‘yun pala, lahat parang may kahulugan ang kanyang new look, huh!

Sa paliwanag naman niya, kaya nagpaiksi siya ng buhok ay dahil namamatay na ang hair strands niya dahil sa kakaplantsa at kaka-dye nito, kaya para magkaroon ng bagong tubo na maganda, kaila­ngang iksihan talaga ang trim nito.

Sa shirt naman niya, wala naman daw siyang ibig sabihin nito. Nagkataon lang na ‘yun ang nakuha niyang isusuot dahil casual-casual-an lang naman ang presscon kaya yun ang ginamit niya. Iba na raw pala ang kahulugan nito sa iba.

Anyway, happy siya na mas magkakaroon na malawak na audience ang Liway lalo na at kaka-commemorate pa lang ng Martial Law Day at ang movie na ito ay tungkol sa mga panahong yun.

Dahil isa nga itong makabuluhang movie na para sa kanya ay mas nagbigay saysay sa pagiging isang alagad ng sining niya.

Lani nalusaw ang puso sa anak ni Bong sa ibang babae

Sa unang pagkakataon ay inamin ni Lani Mercado kung paano niya tinanggap ang anak sa labas ng kanyang asawang si Sen. Bong Revilla.

Sa pagharap niya sa Tonight With Boy Abunda para sa pelikulang Tres na kanilang prinodyus at malapit nang ipalabas, maluha-luhang ibinulgar ni Bacoor City Mayor ang naging pagtataksil sa kanya noon ni Bong matapos siyang makunan sa anak nilang babae.

Ngayon lamang niya raw ito sinabi na kahit ang anak niyang si Bryan Revilla na kasama niyang mag-guest ay hindi rin nito alam kung paano niya hinarap ang mahirap na sitwasyon na ito.

Natural lamang daw na naging dahilan ito ng pag-aaway nila ng kanyang asawa lalo na at ang naging babae nito ay former girlfriend ni Bong bago naging sila.

Kinausap rin daw niya ang babae lalo na’t handa siyang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang asawa at para na rin sa mga anak niya. Kaya, puwede nga raw siyang tawaging martir kung yun ang ibig sabihin nito.

Ang parang naging awakening daw sa kanya ay nang mamatay ang nanay ni Bong, dinala roon ang batang si Lui­gi, at dun niyakap na lang niya ito at parang natunaw ang kanyang puso.

Sabi pa niya, parang nakita raw niya ang sitwasyon ng bata sa sarili niyang pamilya dahil maging siya nga pala ay anak din sa pangalawang pamilya.

Marami pang pagsubok ang kaniyang pinagdaanan sa buhay mag-asawa nila ni Bong, pero ang lahat naman nito ay kanyang pinagtagumpayan.

Love conquers all, ika nga!