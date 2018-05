Glaiza matalik na kaibigan ang turing sa ina

Sa mga taga-showbiz ay kilalang malapit na malapit si Glaiza de Castro sa kanyang ina. Na kung nasaan si Glaiza, parating nandun din ang kanyang ina, lalo na nung bago-bago pa lang siya sa showbiz.

At yes, mabait at magalang ang nanay ni Glaiza. Hindi stagemother na madalas manghimasok sa kuwentuhan.

Kaya naman ngayong Mother’s Day, bongga ang surpresa ni Glaiza sa kanyang ina. Dahil para kay Glaiza, bukod sa pagiging ina, kaibigang matalik din ang turing niya sa kanyang nanay.

“There was a phase na akala ko lahat ng tao sa paligid ko pwede kong pagkatiwalaan (friends, workmates, even my boyfriend at that time) when I realized iba-iba kami ng perspective, lifestyle and objective sa buhay, that’s when I turned to Nanay at sinabi niya sa akin na wag akong matakot na maging kaibigan siya dahil pwede akong iwan ng lahat ng mga akala kong kaibigan pero hinding-hindi siya,” sabi pa ng bida sa Contessa ng GMA 7.