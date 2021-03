Glaiza iritada, inireklamo HSBC credit card

Nagsunod-sunod ang problema ni Glaiza de Castro sa mga hackers. Pati ang kanyang credit card ay pinakialaman na rin ng mga ito.

“Una, na-hack ang IG, tapos Facebook, tapos credit cars. Hay. @HSBC anuna,” sabi ni Glaiza.

Ayon kay Glaiza, last year pa na-hack ang kanyang credit card.

“Na-hack ‘yung HSBC credit card ko last year October at nai-report ko naman agad. Nag-send ako ng dispute form, nag-submit ng mga necessary documents and kept following up, until now ‘di pa rin nare-resolve. Nagre-reflect pa rin ‘yung dalawang unauthorized transactions sa billing statement ko, and they had to reinvestigate raw kasi ‘yung unang report, liable raw ako. Paano?

“Medyo nakaka-stress lang, may naka-experience na ba nito sa inyo? Anong naging resulta? Tagal ko na sa HSBC, ngayon lang nagka-issue na ganito. Yoko na poh!” inis na say ni Glaiza. (Rey Pumaloy)