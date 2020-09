Gladys ninakawan, iniwan ng dyowa

Ang akala ni Gladys Guevarra, natagpuan na niya ang kanyang tunay na pag-ibig, ngunit sa kasamaang palad ay matinding heart ache ang sinapit niya sa kanyang dyowa.

Ang mas masama pa riyan, ngayong oras pa talaga ng pandemic ginawa ang pag-iwan sa kanya at pagtangay umano ng mga advance payment sa kanya para sa online kakanin business niya.

Sa unang araw ng Setyembre, magkasama pa silang humarap sa Facebook live at ayon pa sa update niya ay fully booked na ang order niya hanggang sa kalagitnaan ng buwan. Ngunit pagsapit ng ikalawang araw ay mag-isa na lang at humahagulgol pa siyang humarap sa Facebook live para ipaalam sa kanyang mga buyer na kailangan niyang kanselahin ang mga order dahil may kaguluhan daw na nangyayari sa kanyang buhay at ‘yun ay nagkaroon sila ng matinding away ng lalake na humantong sa pagtatapos ng kanilang relasyon at paghahabol ngayon ni Gladys sa perang hawak ni Leon.

Pero kahit na ganon ang kinahinatnan niya ay sinusubukan niyang mabuti na maibalik lahat ng ibinayad sa kanya upang hindi masira ang tiwala ng lahat ng kanyang buyer.

“For the meantime, pinapa-deposit ko po pabalik sa inyo ang mga pera ninyo. Wag po kayo mabahala, at wala po sa akin ang pera. Pero inaayos ko na pong maibalik sa inyo lahat,” paliwanag pa niya.

Hindi na rin naitago ng aktres kung gaano kasama ang kanyang loob sa nangyari dahil pinagkatiwalaan at minahal niya raw ito pero ganoon ang kapalit na ginawa sa kanya.

Kitang-kita rin sa hitsura ni Glayds ang pagkadismaya niya sa lalake at ang hiya na nararamdaman habang humaharap sa publiko para mag-explain ng kanyang sitwasyon. (Athena Yap)