Gladys, Mike pakakasal na

Engaged na si Gladys Guevarra sa boyfriend na si Mike Navarrete.

Binalita ito ni Gladys sa Instagram.

“Fairytales do really happen. And then, he asks me if i will marry him . . . “Yes, I will marry you Mahal! I love you Mike!” caption ni Gladys sa proposal photo ni Mike.

Pinakilala ni Gladys si Mike sa public noong April 2021 at tinawag niya itong “guardian”: “I think I’m now ready . . . I now have my guardian.”

Marami ngang pinagdaanan si Gladys na pagsubok sa mga nakarelasyon niya bago dumating si Mike sa buhay niya.

“I have come to realize that life must really continue. And that you are loved. And no matter how you felt once upon a time that you are worthless, there will still be someone out there looking for you to complete them.

“Ang happy kase, we both complete each other. Ang tagal kong pinigilan ang sarili ko, kinalaban ko ang loob ko. Pero sabi nga, hayaan lang and let it flow,” sey ni Gladys na nahanap na rin sa wakas ang lalakeng magpapasaya sa kanya. (Ruel Mendoza)