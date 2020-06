Giyera kontra gutom kasabay ng laban kontra COVID19

Naikasa na ang mga hakbang para matiyak ang seguridad ng pagkain sa Pilipinas bago pa man naglabas ng rekomendasyon ang United Nations na gumawa ng aksyon laban sa banta ng “global food emergency” na dulot ng Covid-19 pandemic.

Bago pa man manalasa ang Covid-19, nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 101 na nagtatag sa Task Force on Zero Hunger dahil batid nito ang pangangailangan sa pagpapaigting ng mga hakbang laban kontra sa kagutuman upang matiyak ang kasapatan sa pagkain ng bansa.

Hinihimok ng UN ang bawat pamahalaan na maglatag ng mga programa sa pagkain at nutrisyon bilang esensyal na serbisyo, lakihan ang suporta para sa produksyon ng pagkain, pagsasaayos ng transportasyon at lokal na merkado, at tiyakin na ang mga sistema sa pagkain ay tuloy-tuloy na gumagana sa pamamagitan ng pagpapanatiling bukas ng kalakalan. Kaugnay rin ng mga ito ang pagpapalakas ng nutrisyon bilang proteksiyon sa lipunan.

Klaro na sa simula pa lang ng Enhanced Community Quarantine (ECQ), tiniyak agad ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) na ang produksyon at transportasyon ng pagkain ay walang humpay ang pagdaloy.

Ang patuloy na katatagan sa presyo ng pagkain at suplay nito sa mga merkado ay pahiwatig na ang nabanggit na mga hakbang ay gumagana. Ngunit dahil sa hamoln ng pandemya, patuloy na minamatyagan ang galaw nito sa merkado upang manatili ang ganitong kalagayan.

Bilang tagapangasiwa ng Zero Hunger Task Force, ibinahagi natin kamakailan sa mga miyembro ng Philippine Chamber of Food Manufacturers, Inc. (PCFMI) at Supply Chain Management Association of the Philippines (SCMAP) na pinagtitibay ng gobyerno ang mga programa sa seguridad ng pagkain sa pamamagitamn ng pag-uugnay ng mga matatagumpay na inisyatibo.

Nakapaloob dito ang best practices sa produksyon, pag-aani at operasyon sa pagtatanim katuwang ang NIA. DILG naman ang magpapayo sa mga LGU na aktibong makipagtulungan sa Regional Field Offices ng DA para sa pagpapatupad ng iba’t ibang mga programa at proyektong pang-agrikultura. Ang iba namang mga ahensya ay nakatutok sa food value chain logistics, Cash for Work Program sa sakahan at iba pang mga programa.

Ang istruktura ng pangangasiwang ito ay dapat na magbigay-daan sa pagpapaunlad ng mga makabagong teknolohiya, lalo na ang Supply Chain Regulatory Impact Assessments at Supply Chain Analysis (SCan) Dashboard ng NEDA upang magamit sa pagsasaayos ng mga problema sa daloy ng suplay ng mga kalakal at produktong pagkain, maging ang napapanahong interbensyon sa supply-chain kung kinakailangan.

Ilan lamang ang mga ito sa mga sangkap na papaloob sa National Food Policy (NFP) sa kumpas ng Zero Hunger Task Force.

KLARO.