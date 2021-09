Giyera kontra droga pinarepaso sa DOJ, PNP

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Justice (DOJ) at Philippine National Police (PNP) para repasuhin ang kampanya ng administrasyon laban sa iligal na droga.

Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang pre-recorded speech para sa 76th United Nations (UN) General Assembly nitong Miyerkoles.

Tiniyak din ng Pangulo na pananagutin ang mga nakagawa ng paglabag sa batas kaugnay ng mga isinagawang anti-drug operations.

“Those found to have acted beyond bounds during operations shall be made accountable before our laws,” sabi ng Pangulo.

Gayunman, binigyang-diin nito na mandato ng pamahalaan at obligasyon sa sambayanang Pilipino na labanan ang mga kriminal, kabilang na ang mga terorista, at panagutin sa batas.

Inihayag ito ng Pangulo sa UN matapos na pahintulutan ng International Criminal Court (ICC) ang pag-imbestiga sa `war on drugs’ ng administrasyon. (Prince Golez)