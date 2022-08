Giyera kontra droga larga sa Marcos admin – Sec Trixie

Tuloy ang kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand `Bongbong’ Marcos, ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles.

Sinabi ni Angeles na tiwala ang pangulo na kasama sa mga prayoridad ni bagong Philippine National Police (PNP) chief Lt. Gen. Rodolfo Azurin Jr. ang pagtugis at paglansag sa mga sindikato ng ilegal na droga sa bansa.

Kumpiyansa aniya ang pangulo na magtatakda si Azurin ng mga patakaran para sa pagpapatupad ng kampanya ng walang malalabag na batas at karapatang pantao.

“Inilibas naman po ni Chief PNP na tuluy-tuloy ang kanilang operasyon and they will be compliant with the law pursuant to this,” ani Angeles. (Aileen Taliping/Prince Golez)