Gitumba ni Pacquiao via KO si Matthysse

Nasakmit pagbalik ni Manny Pacquiao sa welterweight division human iyang gi-knockout si Lucas Matthysse sa ika pito nga round sa WBA World welterweight fight kaganiha Dominggo sa Axiata Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Kini human milukapa sa canvass si Matthysse sa third ug fifth round, dihang naigo kini ni Pacquiao sa iyang decisive left uppercut aron tapuson ang ilang away sa Argentinian pinaagi sa pagpahunong sa away ni referee Kenny Bayless, sa 2:43 na lang ang nahabilin sa seventh round.

Kini ang una nga knockout win ni Pacquiao human sa siyam ka tuig human niya matumba si Miguel Cotto aron sakmiton ang WBO World welterweight title niadtong 2009.