Gitabangan ni Duterte angbmga nasunogan sa Zamboanga

Personal nga gibisita ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga biktima sa dakung sunog sa Zamboanga City na nagresulta sa pagkaabo sa daghang panimalay ug mga kabtangan.

Sa iyang pag-atubang sa mga nasunugan nga pamilya sa Ramon Enriquez High School sa Labuan, Zamboanga City kagabii gitunol sa Presidente ang iyang pahasubo ug misaad nga magtukod ug panimalay alang kanilang walay matukod nga pinuy-anan sa Marawi City.

“Dumadating talaga ang problema sa buhay. Hindi ko ma-convey ang nararamdaman nyo sa nangyaring ito.Alam ko hirap kayo, tutal yung pera pati bahay makukuha pa natin yan. I’ll Try if I can ask Gen. del Rosario to make an assessment para yung parang bahay sa Marawi, ok na sa inyo yon?”, matud sa Presidente.

Gawas sa saad nga panimalay mihatag usab ug tabang pinansyal ang Presidente nga tag P15 mil nga gikan kini sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ug Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) .

Nanghatag usab og medical ug hygene kit sa mga biktima sa sunog ang Department of Health ug Department of Social Welfare and Development (DSWD). ()