Girian ng pulubi, pulis inawat: Denzel Washington hinangaan sa buong mundo

Viral sa buong mundo ang Hollywood A-list actor na si Denzel Washington hindi dahil sa pagkakaroon nito ng bagong pelikula o sa pagiging mahusay nitong aktor, kundi dahil sa ginawa nitong pag-awat sa mga police officer at sa isang homeless man.

Pinoste ng Twitter user na si Rex Chapman ang video ng isang kaganapan sa West Hollywood, LA, kung saan makikita ang police car, may dalawang police na nakaharap sa isang lalake at isang civilian na nakasuot lang ng puting t-shirt, shorts at rubber shoes.

Mapapanood mula sa kinukunang video na kinakausap ng civilian ang lalake na tila hinihikayat niyang sumama ito sa police officers.

Nakasuot ng face mask ang civilian pero tinukoy ito sa tweet na ito ay ang award-winning actor na si Denzel Washington.

@RexChapman: “Denzel Washington saw a commotion in West Hollywood with cops and unarmed distressed homeless man.”

Ayon sa salaysay sa tweet, bumaba ng sasakyan niya si Denzel at tumulong na palamigin ang sitwasyon sa pagitan ng mga pulis at ng palaboy na lalake.

“He got out of his car and served as a barrier between the man and the police – helping to diffuse a tense situation.”

Walang nangyaring gulo at ayon pa sa kuwento, mahinanong naisama ng mga police ang lalake.

“This man was arrested safely.”

Umani ng papuri si Denzel sa kabayanihang ginawa nito, lalo na sa panahon ngayon na may tensyon sa pagitan ng mga black Americans at police force sa iba’t ibang panig ng Amerika, partikular na sa Minneapolis. (Rey Pumaloy)