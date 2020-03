Gipasispenso sa ERC ang collection sa Fit-All

Gipasuspenso sa Energy Regulatory Commission ang pagkolekta sa Feed-in Tariff Allowance nga gikolekta sa mga konsumedor alang sa subsidiya sa mga renewable energy developer.

Matud sa ERC, usa ka bulan ang pagsuspenso sa koleksyon sa FIT-All aron kaminus minusan ang nasinating problema sa 19.16 milyon electricity consumers samtang nakigbatok kini sa COVID-19.

“The Commission ordered the suspension of the FIT-All collection to provide some economic relief to the majority of electricity consumers who are mostly daily wage earners. With the ongoing lockdown

situation, most of them were imposed a forced unpaid leave, reduced working hours or no work-no pay arrangement,” matud ni ERC chair ug CEO Agnes VST Devanadera.

Bout ipasabot niini nga manaug og 4-ka sentimo per kilowatt hour ang kolektahon sa mga consumer.

Dugang ni Devanadera, dili angayang mapektuhan ang viability o ang paghimog renewable energy developers tungod kay adunay pundo pa sa FIT-All fund aron bayaran ang mga obligasyon niini.

Gimanduan usab sa ERC ang National Transmission Corporation nga padayun nga mobayad sa obligasyon sa mga renewable energy plant aton maseguro nga magpadayun ang operasyon niini.