Gipasigarbo ni Duterte ang mga ‘pasalubong’ nga iyang nadala sa iyang pagbisita sa Jordan ug Israel

Malipayong gipasigarbo ni Presidente Rodrigo Duterte ang nahimong bunga sa iyang moabot sa usa ka semana state visit sa mga nasud Israel ug Jordan.

Sa iyang pag-abot sa nasud kaganihang buntag (Setyembre 8), miingin ang Presidente nga moabot sa $140 million ang iyang naagni nga negosyante ug gipaabot nga makahatag kini ug dugang trabaho sa mga Filipino.

“Investments generated are valued at 140 million US dollars and expected to generate over 1,200 new jobs. This we believe is only the beginning,” anang Pangulo.

Matud niya nga molig-on pag-ayo ang relalasyon sa Pilipinas ug Israel sa iyang nahimong pagbisita ug nagkasabot kini nga magtinabangay alang sa problema sa terorismo ug extremism.

Matud sa Presidente nga iyang gipaniguro nga maprotektahan ang ang katungod sa mga Filipinong kawani nga nagtrabaho sa duha ka nasud.

“As I have repeatedly said, your government will continue to do its part to ensure that the rights of our nationals working abroad are protected, enhanced and upheld,” dugang sa Presidente.

Gawas sa pagpalig-on sa relasyon sa bilateral sa duha ka nasud adunay mga agreement nga gipirmahan aron makapahimos ang duha ka nasud.

Gidayeg pag-ayo sa Presidente ang hari sa Jordan nga si King Abdullah II nga alang niya matuod nga tawo ug mapaubsanon bisan pa sa pagkahari niini.

Gituman sa hari ang saad niini nga mohatag ug duha ka attack helicopters aron mapun-an ang kagamitan sa Armadong Kusog.