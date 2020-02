Gipaniguro sa DBM nga adunay igong pundo sa nCoV

Gipaniguro sa Department of Budget and Management (DBM) ang paghatag niini ug dugang pundo aron motubag ug batokan ang pagkatap sa 2019 novel coronavirus (nCoV) sa nasud.

Ang kasigurohan gipaabot ni House Speaker Alan Peter Cayetano ni DBM Secretary Wendel Avisado human ang ilang tigum kagahapon, Pebrero 6.

Matud ni Cayetano, gipaniguro kaniya sa kalihim nga sa panahun nga mahurot ang budget karon nga gigamit sa mga ahensya ilabi na sa Department of Health (DOH), sa pagtubag sa nCoV giingong andam silang dugangan kini.

Kinahanglan nga gamiton una sa DOH ang tanan nilang pundo niini sa pagtubag sa nCoV, ilabi na ang pag-atiman ug pagtambal sa mga apektado, sa dili pa kini dugangan.

“That is also the advice I gave governors and mayors in areas affected by calamity. Use your funds because we can augment them. The important thing is we provide our affected people with what they need,” dugang ni Cayetano.

Sayo niini , misang-at silang House committee on health chair Rep. Angelina Tan ug Ways and Means Comittee chair Rep. Joey Salceda sa managlahi nga balaodnon nga mangayog dugang P2-bilyon alang sa nCoV-related budget.