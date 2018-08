Gipanghimakak sa DFA nga adunay OFW nga nabiktima sa genital mutilation sa Bahrain

Mihangyo ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa mga OFW nga hunongon ang pagpakatap sa social media sa viral video nga nag-ingon nga adunay Filipina sa Bahrain nga biktima sa genital mutilation nga hinimian sa employer.

Matud ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sarah Lou Arriola, dili tinuod nga adunay nahitabong insidente.

“While we appreciate the concern extended by our kababayan abroad about this particular case, we should also be careful about posting something of this kind on social media without first checking its veracity,” matud ni Arriola.

Gipahimangnuan niya nga mahimong makadaut ang relasyon sa Pilipinas ug sa Bahrain ang maong social media posts.

Sa taho ni Ambassador to Manama, Bahrain Alfonso Ver, gisusi sa mga doktor sa Pilipinas ang Filipina nga naa sa video ug naila nga walay timailhan nga nadaut ang kinatawo niini.

Mismong si DFA Secretary Alan Peter Cayetano ang giingong nangita sa babae ug natultulan na kini nga aia sa atong nasud.

Gawas nga walay timailhan sa genital mutilation, walay timailhan nga biktima kini sa physical abuse ug post traumatic stress disorder.

“Every complaint is taken seriously and is investigated. It does not need to go viral in social media,” matud ni ni Arriola.