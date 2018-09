Giaprobahan sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang motion for resolution sa Grab sa P10-milyon nga multa tungod sa P2 per minute charge nga gidugang sa kompanya sa ilang mga rider.

Apan giklaro sa LTFRB nga mobayad gihapon ang Grab sa P10 M nga multa, ang bugtong wagtangon ang pagbalik sa nakolekta nga P2 per minute charge sa mga mananakay.

Giingong walay igong ‘legal basis’ ang pagpatuman niini busa wala una gipatuman sa LTFRB.