Gipakita ni Regine Tolentino ang iyang seksing lawas sa Balesin Island

Gipakita ni Regine Tolentino ang iyang kaseksiha sa Balesin Island diin sila nag-weekend sa iyang duha ka anak – Reigne ug Reigen.

Sa Instagram nga iyang gipost, lain-laing one piece ug two piece bikini ang gisul-ob ni Regine nga gikuha maanindot nga talan-awon sa Baselin.

Caption niya sa mga pictures: “Saltry air, sun ang sky.” Sa usa niyang post, gi-explore sa dance diva ang St.Tropaz village diin masulod laman kini sa mga members sa resort.

Na-enjoy pag-ayo ni Regine ang bakasyon nila nga inahan ug anak sa Baselin nga gitawag usab kini nga Greek place tungod sa ang disensyo nga susama sa Griyego.

Speaking of her ex-husband, annulled na ang ilang kasal early year karong tuiga. Miabot u 18 years ang kasal niya sa actor. Pero, nu’ng nasa kalagitnaan na ng taon ang kanilang pagsasama ay nauwi rin sa paghihiwalay. Matagal din bago lumabas ang desisyon ng kanilang annulment.

Ngayong single na siya, sabi ni Regine sa Pep, months ago: “I feel happier now because kung ano ang ginagawa ko, yun pa rin naman ang dati. I never really had that support, like moral support or financial support. Mas okay lang lahat ngayon kasi nga, wala nang pabigat, wala nang negative. So, I’m happiest.”