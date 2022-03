Ginulping Pinay sa NY ligtas na

MAAYOS na ang lagay ng 67-anyos Pinay na ginulpi ng isang lalaki sa New York.

Arestado na rin ang lalaking suspek na agad na sinampahan ng kaso.

Kausap na ng Philippine Consulate General sa New York ang mga kaanak ng biktima.

“We were informed that her mother is in stable condition and could be discharged anytime. Kasi Friday pa siya na-hospitalized as the result of the injuries she sustained that included the bleeding and facial and head fractures,” sinabi ni Philippine Consulate Gene­ral in New York Consul General Elmer Cato.

Nagkaroon ng mga sugat sa ulo at mukha ang biktima kasunod ng 125 na tinamong suntok.

Agad na naaresto ang 42-anyos na suspek na si Tammel Esco, na kinasuhan ng attempted murder at assault as a hate crime.

Tiniyak naman ng mga awtoridad sa New York lalo na sa mga Filipino at Asian communities, na handa itong tumulong sa kanila at isumbong ang mga katulad na insidente.

Nagpaalala naman ang konsulado sa Filipino communities na maging alerto at iwasan ang dumaan sa mga madidilim na lugar. (Kiko Cueto)