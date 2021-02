Ginto sa SEAG target ni Tats

ASAM ng bagong Philippine volleyball federation na makamit muli ang gintong medalya sa Southeast Asian Games at maabot ang top eight ranking sa Asia.

Ito ang sinabi ni Philippine National Volleyball Federation Inc. (PNVFI) president Ramon “Tats” Suzara ukol sa isang linggo pa lamang nabuo at kinilalang bagong national sports association (NSA) ng volleyball sa pagtatakda sa target sa susunod na dalawang edisyon ng SEA Games at puwesto nito sa Asia.

"If we cannot get the gold in Vietnam (2021), we target the next SEA Games in Cambodia (2023)," sabi ni Suzara.