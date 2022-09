Ginto sa Belgium: Obiena pinataob world champion

IPINALASAP ni World No. 3 at Asian pole vault record holder Ernest John “EJ” Obiena ang unang kabiguan kay World No. 1 at world record holder sa indoor at outdoor na si Armand “Mondo” Duplantis ng Sweden sa pagwawagi nito ng gintong medalya Biyernes ng gabi sa Memorial van Damme- Wanda Diamond League 2022 sa Brussels, Belgium.

Ito ay matapos na malampasan ni Obiena sa one-on-one na lamang na laban ang 5.91 metro upang gulantangin ang Olympic at world champion na si Duplantis na nagkasya lamang sa natalon na 5.81 metro para sa pilak.

Tatlong beses na nabigo si Duplaintis sa 5.91 metro kung saan sa pagbagsak nito sa kanyang ikatlong pagtatangka ay napatitig ito sa langit at hindi makapaniwala sa naging kaganapan.

Nagawa din ni Obiena dumaan sa parehong taas kung saan sa ikatlong pagtatangka nito nagawang makalampas at saka umiling-iling at hindi makapaniwala na tinalo nito sa unang pagkakataon ang kasalukuyang kampeon.

Unang pagkakataon din ito na nagawang magwagi ni Obiena sa isang Wanda Diamond League meet.

Ang 22-taong gulang na Swede, na ipinanganak sa US, ay nanalo ng 17 sunod sa mga torneo at 14 sa mga ito ay sa anim na metrong marka.

Una itong kabiguan ni Duplantis sa nakalipas nitong pagsabak sa mga pole vault event na sinalihan ng 10 katao.

Nakamit ni Olympic silver medalist Christopher Nielsen ng U.S. ang tansong medalya sa 5.71 metro via countdown kontra Dutch Rutger Koppelaar at dating Olympic champion Thiago Braz ng Brazil sa event na sinalihan ng 10 katao.

Hawak ni Duplantis ang world record na 6.21 metro na itinala nito sa Hayward Field sa Eugene, Oregon noong Hulyo 24, 2022 pati na ang meet record na 6.05 metro na nagawa nito noong Setyembre 3, 2021.

Ikatlong sunod itong gintong medalya kay Obiena. (Lito Oredo)