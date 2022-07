Gins kumapit kay Japeth

IBINUHOS ni Japeth Aguilar ang conferece-high 25 puntos dagdag ang 8 rebounds at 5 blocks upang isalba ang Barangay Ginebra sa maagang bakasyon sa paghaltak sa 94-87 panalo kontra Meralco Bolts sa napakapisikal na Game 2 quarterfinals ng 2022 PBA Philippine Cup sa FilOil EcoOil Center sa San Juan, Biyernes.

Agad ibinuhos ni Aguilar ang 13 puntos sa unang hati ng laro upang bitbitin ang Ginebra sa pagkapit sa 12 puntos na abante na sinandigan ng Gin Kings upang itabla ang serye sa tig-isang panalo at puwersahin ang ikatlo at huling laro para sa nakatayang silya sa semifinals.

Tumulong sina Christian Standhardinger na may 15 puntos, 12 rebounds, 7 assists at 1 steal habang nag-ambag si LA Tenorio ng 13 puntos, 5 rebounds, 4 assists at 3 steals. Nag-ambag din si Scottie Thompson ng 11 puntos, 6 rebounds, 9 assists at 2 steals.

Nagtala din sa Meralco Bolts si Cliff Hodge ng conference-high at highest output nito sa nakalipas na 6 seasons at pinantayan ang kanyang 2nd career-best na 25 puntos habang mayroon din itong 2 rebounds, 5 assists at 2 steals.

Si Alvin Pasaol ay itinala ang 14 puntos tampok ang dalawang tres sa kanyang unang 10 laro sa torneo. Huli itong nagtala ng double figures sa PBA game kontra Ginebra noong Sept 23, 2021 sa Philippine Cup elims sa 79-66 panalo.

Hindi pa man nagsisimula ang laro ay agad nang nagkaroon ng kaguluhan bago ang Game 2 ng Barangay Ginebra-Meralco PBA Philippine Cup quarterfinals noong Biyernes.

Ito ay matapos magkasagupaan sina Meralco rookie Franky Johnson at Gin Kings center Christian Standhardinger kasunod ng insidente sa paghagis ng bola sa pre-game warmups ng dalawang koponan sa Filoil EcoOil Arena.

Base sa salaysay ng mga saksi na nagsabi ay inihagis ni Johnson ang bola kay Standhardinger, na tumama sa bibig ng Ginebra big man at naiwan itong duguan ang labi.

Gayunman, sinabi ni Johnson na si Standhardinger ang nagpasimula sa kaguluhan matapos itong itulak habang nasa warm up pa lamang ng kopnan. (Lito Oredo)