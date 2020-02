Gins ‘inismol’ ni Slaughter

GINAGAWAN na ng paraan ng Ginebra para mapunan ang pagkawala ni Greg Slaughter.

Lumiit bigla ang Gin Kings nang magdesisyon ang 7-foot slotman na magbakasyon muna sa basketball, hindi na hinintay ang offer ng team na bigyan siya ng panibagong kontrata matapos mag-expire ang una noong 2019.

Pagkatapos bawiin ang Governors Cup crown noong nakaraang buwan ay ­pinagdiinan pa naman ni coach Tim Cone na hahabulin nila ang kampeonato ng Philippine Cup ng papasok na 45th season.

May Japeth ­Aguilar pa, pero ­butas na sa gitna.

Magagawan ng paraan ‘yun ni veteran forward Joe Devance na pinapirma ng Gins ng bagong one-year deal.

Pinakamaigsi sa kanyang ­12-year PBA career ang pinirmahan ni Devance, top pick ng Welcoat noong 2007. Isa pang pambara ni Cone sa frontcourt sina Prince Caperal, Raymond Aguilar at Arth Dela Cruz.

Matibay pa rin ang backcourt ng Ginebra na sesentro kina LA Tenorio, Stanley Pringle at ­Scottie Thompson.

“We might not be as big, but whatever we lack in size we just have to make it up with ­quickness,” punto ni Devance.

Tuloy ang buhay kahit wala si Slaughter.

“I wish Greg the best,” wika ni JDV. “­Whatever reason (he did), it was in the best reason for himself.” (Vladi Eduarte)