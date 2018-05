Ginoong Kamkam

Sino???

Sino’ng politiko ang nagpadala ng kanyang mga security at tao para puwersahan na bakuran ang lupang inaangkin niya.

Naringgan ang kanyang security, “wala sila pakialam sa may-ari ng lupa, sa brgy. o pulis.”

Ang utos sa kanila mula sa itaas, bakuran yung dalawang ektar­yang lupa na katabi ng lote ni Mr. Politiko.

Ang modus pala ni Mr. Politiko ay bilhin ang lupa sa tabing dagat mula sa mga mangi­ngisda sa murang halaga.

Pagkatapos ang lupa ay muli niyang ipagbibili sa mga developer. Ang problema, pati yung mga lupang katabi at hindi na niya sakop ay inaangkin din.

Ang ginawa ng may-ari ng lupa ay nagsumbong sa NBI. Sa ginawang­ operasyon ng NBI ay nahulihan ang mga security guard ni Mr. Politiko ng dalawang baril na walang papeles, sa gitna na may umiiral pa rin na gun ban.

Sa ngayon, sinisikap pa rin ni Mr. Politiko na mapasakanya pa rin ang lupang pinag-aagawan kahit wala siyang hawak na kaukulang dokumento, deed of sale o titulo na magpapatunay nito.

Sinasabi ni Mr. Politiko sa may-ari ng lupa na “di kayo mananalo sa akin at pupulutin kayo sa kangkungan.”

CLUE: 1. Ang kanyang pangalan at apelyido ay may letrang ‘E’;

2. Nauna siyang sumikat sa larangan ng sports bago tuluyang pinasok ang politika.

Lord Kayo na po ang bahala.

BALITAWIT

SPAGHETTI PABABA (Joey De Leon at Sexbomb dancers)

Joey:

O ano mga kababa­yan, ready na ba kayo?

O sige, simulan na natin ha?

Okey 5 6 7 8! …

Apir tayo sumakit bang ulo nyo?

Sumakit bang bulsa nyo

Sa presyo, presyo, presyo

(Joey): O tuloy tuloy lang ha

Apir tayo sumakit bang dibdib nyo

Sumakit ang budget nyo

Sa presyo, presyo, presyo…

(Joey): O sabay sabay …

Chorus:

Presyo’y di bumababa, hindi siya bumababa

Presyo ah tumataas, pataas ng pataas

Presyo’y di bumababa, hindi siya bumababa,

Presyo ay tumataas,

Tubig, power at gaas

tumataas! (break)

Aw! makinig kayo …

Joey: (Rap)

I.

Ako’y pumapayat,

Pera ay di sapat..

Ang presyo sa merkado ay hindi

paaawat…

Araw-araw ang ulam

ko ay buto’t balat

Wala na ring bigas, kaya tayo’y mag-aangkat

Ayaw nang magpautang si suki, suki, suki…

Kaya tiis ganda yan ang aking masasabi …

(Repeat 1st stanza & chorus)

II.

Ang presyo ng petrolyo,

Doon sa may kanto,

Tumataas ng piso kada linggo-linggo,

Pati ang kuryente at tubig sa gripo,

Magtataas na rin yan ang resulta ng train law..

Pero ang ating suweldo

Laging napapako

Hindi na tataas yan ang aking masasabi …

(Repeat 1st stanza)

(Repeat chorus 4x)