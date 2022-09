Ginobili sokpa sa Hall of Fame

DUMATING sa San Antonio Spurs si Tim Duncan noong 1997, sumunod si Tony Parker noong 2001.

Isang taon ang nakalipas, si Manu Ginobili ng Argentina naman ang dinagdag ni coach Gregg Popovich at nabuo ang pundasyon ng dynasty ng Spurs sa National Basketball Association.

Sa likod ng Big 3 ay nagtuhog ng 50 wins sa isang season ang San Antonio, naka-apat na NBA title.

Nitong Sabado sa Springfield, Massachusetts, niluklok si Manu sa Basketball Hall of Fame kasabay ni Tim Hardaway.

Nauna sa Hall si Duncan, siya ang naging presenter ni Manu.

“One of the best players to ever play the game,” ani Ginobili kay Duncan. “One of the best teammates.”

Sa susunod na taon, eligible na si Tony Parker para mailuklok. Hindi malayong magsasama na muli ang Spurs Big 3 sa hanay ng mga basketball immortal. (Vladi Eduarte)