Ginintuang puso ni Art Acuña sa Askals

Minamahal kong mga Dog-Lovers:

May bago po akong hero: ang character actor nasi Art Acuña! Kung mahilig po kayo sa mga teleserye at pelikula, siguradong napanood niyona si Art. Napakagaling niyang mag-kontrabidaat manggigigil ka talaga sa mga bad-guy characters na ginagampanan niya!

Pero sa tunay na buhay, napakabait ni Art atdog-lover pa! Bagama’t may dalawang Beagle siya, binibigyan pa rin niya ng special attention ang mga streetdogs.

Nasaksihan ito umano ng mga kasamahan niyasa shooting ng “Almost Paradise,” ni Hollywood producer Dean Devlin. Isa sa mgamain cast si Art sa TV series na ito at sa loob nglimang buwan ng shooting nila sa Cebu may mga napamahal sa kanyang streetdogs.

“May dalawang kampo ng askal, malapit sa set namin, sa isang rural neighborhood doon,” sabini Art sa akin. “Talagang kawawa sila – halos wala na silang balahibo. Makakati ang mgatenga nila pero dahil very weak sila, halos hindina nila kayang i-shake ang ulo nila!”

Dahil walang nag-aalaga sa kanila, ginawangmisyon ni Art ang pagpapakain sa mga aso. “Walang lumalapit sa kanila! Pero ako, napapakain ko sila sa kamay ko. Hindi nila akokinakagat. In fact, kahit gutom na gutom na sila, mahinahon nilang kinukuha ang pagkain sa kamay ko!”

Hindi lang aso ang naging ‘beneficiary’ samisyon ni Art. Pati na rin ang mga karinderyadoon ay nabiyayaan. “Kumukuha ako noon ng mga leftovers sa mga kasamahan ko sa set, tapos, bibili pa ako sa mga karinderya. Palagi akong may dala na plastic bag at sasabihin ko – ‘pakibili ng limang kanin, lagyan niyo ng meat with potatoes.’

“Minsan porkchops o chicken ang binibili ko. Tinatanggal ko pa ang mga buto taposdinudurog ko ang pagkain sa loob ng plastic!Since wala akong dogfood bowls, nililinis ko nalang ang daan at doon ko sila pinapakain.”

Kwento pa sa akin ni Art, “May isang babae nanagsabi, ‘Ang swerte naman nila, sana akonalang yung aso!’ Ang sagot ko sa kanya, ‘Sige,ikaw kaya ang may galis at halos mamamatayna, gusto mo?’ Hindi siya makasagot.”

Ito lang ang wish ni Art: “Huwag po tayongmaging apathetic o manhid sa paghihirap ng mga streetdogs. Kung maari, bigyan natin silang pagkain at konting oras. Let’s try to be better people to animals!”

Sana, mga PETmalu, maging inspirasyon natinglahat si Art pagdating sa pakikitungo sa mgastreetdogs.

Pawfectly Yours,

Joyce