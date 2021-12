Ginigibang bahay

Napanaginipan ko po na nasa loob ako ng aming bahay at habang nakaupo ay naramdaman ko na parang may umuuga dahil na rin sa paggalaw ng mga kasangkapan sa bahay.

Talagang parang niyuyogyog ang aming bahay kaya lumabas daw ako. Doon ko nakita na may malaking truck sa labas ng aming bahay at ginigiba na ang harapan namin. Sinubukan ko raw silang pigilan pero hindi sila nakinig sa akin. Noong nilapitan ko uli ‘yung driver ng truck e hinawi lang daw niya ako at sinabihan na hindi ko na puwedeng pigilan ang paggiba dahil nakaplano na raw ito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Salamat.

– Yoly

Kapag napanaginipan mo ang demolisyon, sinasabi nito na feeling mo ay may sumisira sa iyong pagkatao at gusto mong ipilit ang iyong mga gustong gawin para maramdaman mong hindi ka nawawala sa iyong mga plano.

Sa oras na magising ka sa iyong panaginip at pakiramdam mo ay hindi maganda ang iyong emosyon, ibig sabihin nito sinasalamin ng panaginip mo ang iyong reyalidad. Maaaring ini-imagine mo ang sa reyalidad ang nangyari sa iyong panaginip.

Isa pang maaaring maging kahulugan nito ay mayroon kang sama ng loob na gustong ilabas at ang pag-demolish sa bahay mo ang nagiging simbolo ng pagwasak mo sa nabuong sama ng loob na ito para gumaan ang iyong pakiramdam.

Maaari ring maiugnay ang panaginip mo sa mga bagong simula sa iyong buhay. Puwedeng sa dami at bilis ng mga nangyayari sa iyo ngayon feeling overwhelmed ka na at punong-puno na ang iyong dibdib sa mabibigat na sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon.

Isipin mo na hindi laging nakokontrol ang lahat ng mga sitwasyon. Hindi mo kailangan na mag-alala dahil malakas ka.

May kinalaman sa kalungkutan at pag-aalala ang panaginip na tungkol sa demolisyon. Pwedeng nakakaramdam ka ng disappointment dahil hindi mo naabot ang iyong goal o kaya naman ay may hindi magandang nangyari sa iyo sa mga nakalipas na araw.

Subukan mo na mag-let go sa mga bagay na akala mo ay mahalaga pero kailangan na palang alisin sa iyong sistema. Mas maganda kung magpopokus ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari kesa sa mga bagay na nangyari na o mangyayari pa lang.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com