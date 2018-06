Ayon sa World Bank, bumaba po ang ranking ng Pilipinas sa ‘ease of doing business’ o ginhawa sa pagnenegosyo sa bansa. Sa hanay ng 190 ekonomiya, pang-113 po tayo ngayong 2018 mula sa pang-99 na ranggo natin noong 2017.

Halos kulelat din po ang Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay natin sa ASEAN tulad ng Singapore (2nd), Malaysia at Thailand (26th).

Isa po sa mga criteria na tinitingnan ng WB ay ang bilis ng pagpaparehistro ng negosyo, kasama ang pagkuha at pag-renew ng business permit. Sa pamantayang ito, halos nasa dulo po ang Pilipinas o pang-173.

Napakarami pong rekisito at napakabagal po nang pag-usad ng mga dokumento para lang makapagsimula ng negosyo dito sa atin.

Sa pag-aaral ng WB, umaabot po sa 28 araw ang gugugulin para lang makapagparehistro ng negosyo. Siyempre, apek­tado po ang trabaho kapag walang lisensiya at hindi makapag-operate ang mga negosyante.

Matagal na pong talamak ang red-tape kaya’t inisponsor po natin noon ang Republic Act 9485 o Anti-Red Tape Act (ARTA) of 2007 noong nasa Kongreso tayo bilang kinatawan ng CIBAC Partyist.

Ang batas pong ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Citizen’s Charter sa mga frontline office ng pamahalaan para gabayan ang ating kababayan sa mga transaksiyon nila sa gobyerno at nang maiwasan ang red-tape at panunuhol.

Pagkalipas nang mahigit 10 taon ng pagpapatupad ng ARTA at dahil sa mababang ranking ng Pilipinas sa Doing Business Survey ng WB, sang-ayon po tayo na talagang dapat palawigin o amyendahan ang batas.

Kaya nakiisa po tayo sa pagsusulong ng Expan­ded ARTA o Ease of Doing Business (EODB) Act sa Senado. Nilagdaan po ito ni Pangulong Duterte nitong nakaraang May 28.

Sa pamamagitan ng Republic Act 10032, magtatatag po ng Anti-Red Tape Authority para tumutok sa maginhawang pagnenegosyo sa bansa katulong ang mga Business One Stop Shop na ilalagay naman sa mga LGU.

Itinatadhana rin po ng bagong batas ang ‘3-7-20’ rule sa pagkuha at pag-renew ng business permit. Ibig sabihin, dapat aksiyunan sa loob ng 3 araw ang simpleng transaksiyon at 7 araw para sa mga complex na transaksiyon.

Pinapayagan pong umabot sa 20 araw ang mga teknikal na mga transaksiyon o iyon pong nangangailangan nang mas mahigpit na pagpapasya ng gobyerno tulad ng environmental permit ng DENR.

Ipapatupad din po ang ‘two-strike policy’ sa mga empleyado o opisyal ng gobyerno na hindi makakasunod sa batas. Maaari po silang masuspende o makulong ng 1 hanggang 6 na taon.

Hangad po natin ang mas maginhawang pagnenegosyo at pagtaas ng ranking ng Pilipinas sa ‘ease of doing business’ para makaakit tayo nang mas maraming mamumuhunan at umusbong pa ang maraming trabaho para sa ating kababayan.

