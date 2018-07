Ginebra sumasampa pa lang – Tenorio

AYAW pang sabihin ni LA Tenorio na nasa peak na ang Ginebra dahil mahaba pa ang lalakbayin sa PBA Commissioner’s Cup.

Inumpisahan ng Gin Kings ang midseason tournament sa 1-5, limang sunod na panalo ang tinuhog para tapusin ang elimination round.

Itinuloy ang pananalasa sa best-of-three quarterfinals, winalis nila sa dalawang laro ang Meralco, 88-81 at 104-90, ang huli nitong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Ngayon ay rarampa na sa final four ang Gins bitbit ang seven-game winning run.

“Hopefully not,” sagot ni Tenorio nang matanong kung nag-peak na sila. “Kasi we still have a best-of-five semis, hopefully there is still the finals to play… Hopefully ‘yung tinatawag namin na peak, sana wala pa.”

Wala pa raw sila sa tuktok, paahon pa lang.

Sa susunod na giyera sa semis, haharapin ng Gins alinman sa GlobalPort o Rain or Shine na nasa do-or-die game pa kagabi.

“Now there’s a 50-50 chance sa dalawang team. We’ll never know kung sino talaga,” dagdag ng ve­teran guard. “We’ll see. The good thing about this is makakapag-prepare kami dun sa dalawang team.”

Perpektong 3 for 3 sa labas ng arc si Tenorio tungo sa 11 points noong huling laro. Nagdiwang ng kanyang 34th birthday noong Hulyo 9, natupad ang wish ni Tenorio na makapasok sa semis.