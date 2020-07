Ginebra parang donut

KAMUSTA mga ka-Abante.

Good news sa mga PBA at Ginebra fan, si Greg Slaughter ay may malaking chance na makalaro either NBA G-League or European League.

Ano ba disadvantage nito kapag si Greg naglaro sa abroad? Siyempre, una bababa ang ceiling ng Ginebra, magiging parang donut na lang ito sa PBA.

Pangalawa, saan ka kukuha ng seven footer na panggitna sa PBA na may experience na pagdating sa mga import? Alam mo naman na lintik ang bangaan pagdating sa shaded area.

Pangatlo, big body si Greg, sinong bigman sa Pilipinas na kasing lapad ni Greg na pang-import?

Kung ang pag-uusapan naman ay mga positive, mukhang mas marami akong nakikita.

Una, alam natin na under appreciated siya, limitado ang playing time, mataas ang expectation ng fans kung ihahambing sa dati niyang kasabayan sa Cebu na si June Mar Fajardo.

Sa pagpirma niya ngayon sa bagong agent, siguradong malalagay siya sa magandang chance pagdating sa playing time o mataas na level na liga.

Mas makikinabang ang Ginebra pagbalik niya after a few years dahil babalik ang kanyang self confidence at new found skills.

Sa ganyan sitwasyon din mapi-feel ng Ginebra kung ano ang nawala sa kanila.

Ganoon din sa parte ni Greg.

Sino ba ang lugi sa sitwasyon?! It’s about time na i-evaluate at i-assess ng bawa’t kampo ang kanilang predicament.

Ang unang napabalitang pumirma sa abroad ay si Kai Sotto na lahat ay natuwa dahil napalapit lalo ang pangarap niya na maglaro sa US.

May napabalitang pati sa Calvin Abueva ay kinukuha na din ng isang team sa Japan as import.

Alam naman natin na malaki magbayad ang mga team sa Japan.

Kahit sa larangan ng volleyball ang dami nang kinuha sa Pilipinas para maglaro.

Eye opener ito sa ating mga manlalaro na pwede tayo maglaro as import internationally.

Mas makakapagbukas tayo ng maraming opportunities sa mga player kapag naging succesful sila Greg, Kai, Thirdy at Calvin overseas.

Huwag ninyo nang pakawalan ang offer na maglaro overseas kasi hindi basta basta nangyayri ‘yan sa buhay ng isang player.

Mabuhay kayo!

Ipakita ninyo ang husay ng Pilipino as world class athletes.