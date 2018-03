Ginebra! Ginebra! Ginebra! wala sa Big Dome sa Game 1

NANGAKO si Tim Cone na kahit wala si 7-foot-1 Greg Slaughter magiging maganda ang kanilang laro sa Game 2 ng kanilang semifinal series ng San Miguel Beer.

Ideneklara ito ng Ginebra coach matapos na tambakan ang Gin Kings ng Beermen sa Game, one 90-102 sa Smart Araneta Coliseum noong Biyernes.

“We can play better than we played tonight. That’s for sure with or without Greg,” aniya.

Pero sa ipinakitang laro ng Gin Kings kontra sa Beermen, marami ang duda kung mangyayari ang sinabi ni Cone.

Tungkol kay Slaughter, kung kailan magla­laro, kahit mismo siya at ang kanyang coach ay hindi makapagbigay ng espisipikong date kung kailan siya makakapaglaro.

Sumipot si Slaughter sa Big Dome na naka-street clothes at naka-tsenelas lamang.

Nang tanungin ng mga sports scribe kung kelan siya maaaring maglaro, maikling sagot ni Slaughter, “Maybe next week”.

Ayon kay Cone hindi pa nakakapag-pratice si Slaughter at hindi niya masasabi kung kailan talaga ito maglalaro.

Tanging si Slaughter lamang ang masasabing puwedeng itapat ni Cone sa 6-10 na si Junmar Fajardo sa low post.

Dahil alam marahil na underdog ang Ginebra sa serye kontra sa San Miguel kung wala si Slaughter, nakakapagtakang kokonti lamang ang kanilang fans na nanood sa Smart Aranet­a Coliseum.

Nakakapagtaka rin na sa buong laro ay ­hindi narinig ang umaalingawngaw na sigaw na Ginebra!, Ginebra!, Ginebra! sa loob ng Big Dome.